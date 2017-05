Les travailleurs des œuvres universitaires protestent

Par DDK | Il ya 56 minutes | 69 lecture(s)

En sus d’une grève d’une journée, les travailleurs du secteur des œuvres universitaires de Béjaïa ont organisé un rassemblement de protestation devant le siège de la DOU, avant-hier, pour réitérer leurs revendications socioprofessionnelles.

Par leur action, les manifestants revendiquaient, entre autres, « la réintégration des deux syndicalistes de la fédération de wilaya du secteur, affiliés au SNAPAP, suspendus de leurs postes dernièrement, le respect des libertés syndicales, la prise en charge de toutes leurs revendications, la régularisation des syndicalistes affectés à la DOU d’El-Kseur et le respect du droit de réunion et d’organisation des travailleurs ». Cette action de protestation des travailleurs des œuvres universitaires de Bejaia intervient au lendemain de la réunion de leurs représentants, qui ont décidé, à l’unanimité, d’une journée de grève pour avant-hier, jeudi. La Fédération de wilaya du secteur sollicite, dans une déclaration rendue publique, «les autorités compétentes à réagir pour trouver une issue à cette situation qui n’a que trop duré», faute de quoi, menace-t-on, «un mouvement radical sera enclenché dans les prochains jours et le SNAPAP dégage toute responsabilité quant aux désagréments qui en découleront, sachant que nous sommes en période d’examens (…) et à la veille du mois de Ramadhan»

F.A.B.