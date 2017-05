Panique à la faculté des lettres

Par DDK | Il ya 57 minutes | 138 lecture(s)

Grosse panique avant-hier jeudi, vers la mi-journée, au campus de Hasnaoua de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.

Les étudiants couraient dans tous les sens, des cris et une situation d’incompréhension régnait dans l’enceinte universitaire. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Quelle était l’origine de cette explosion qui avait été entendue plusieurs mètres à la ronde ? Une fumée sortait du département des lettres et langue arabes. En l’absence d’informations fiables, la rumeur d’une bombe a vite fait le tour de la ville. Les incessants va et vient des ambulances de la protection civile qui évacuaient les étudiants atteints et la police qui s’est vite rendue sur les lieux a rajouté de la suspicion autour des faits. Devant l’institution, un grand bouchon s’est d’un coup créé sur la route menant vers le CHU. Et l’incident tombait très mal. «C’était une journée d’examens, quelque 600 étudiants étaient dans les parages. Les salles étaient pleines, je suivais tout de ma fenêtre. On a entendu un bruit assourdissant, puis vu de la fumée. Avec des agents de sécurité, nous avons tenté de calmer les étudiants qui étaient en panique, ils avaient peur», raconte Pr Tessa, recteur de l’université. «On a appelé les pompiers et la police qui n’ont pas tardé à arriver», a-t-il ajouté. Très vite, l’origine de l’explosion fut détectée : il s’agissait d’une fausse manipulation d’un extincteur. Soulagement ! Dans la foulée, plusieurs étudiants et étudiantes furent évacués, victimes d’inhalation du gaz qui s’était dégagée de l’extincteur ayant explosé. Aux urgences du CHU Nedir Mohamed, ce fut le branle-bas de combat pour prendre en charge les étudiants pris de malaises. Les couloirs étaient bondés. Les praticiens s’affairent comme ils peuvent pour faire face à l’urgence.

«C’est un acte délibéré qui pourrait avoir pour but le report des examens», accuse le recteur

Pendant ce temps, la sûreté de la wilaya a diffusé un communiqué, pour calmer les esprits. Elle annonce via sa page facebook qu’il ne s’agissait pas d’une bombe, démentant ainsi la rumeur : «Nous portons à la connaissance des citoyens, que la rumeur qui circule sur l’explosion d’une bombe à l’université de Tizi-Ouzou est complètement fausse. Il ne s’agit que d’une fausse manipulation d’un extincteur». La protection, civile, dans son bilan définitif, a parlé de «38 étudiantes qui ont été évacuées au CHU Nedir Mohamed, suite à l’inhalation de la poudre éjectée de l’extincteur». Pour le premier responsable de l’université, l’acte serait «prémédité et délibéré, car l’extincteur a été arraché», il n’a d’ailleurs pas hésité à «dénoncer l’acte et le condamner». Selon lui, les auteurs de cet acte pourraient avoir comme objectif «le report des examens». Il a regretté cependant «la désinformation» qui, dira-t-il, «aurait pu faire encore plus de mal».

Kamela Haddoum.