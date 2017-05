Les gestionnaires des salles des fêtes interpellés

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

L’intoxication alimentaire lors des repas familiaux, ou des fêtes : une préoccupation majeure pour la direction du commerce cette année. «Le constat a été fait l’année dernière, avec un bilan de 15 épisodes enregistrés, lors desquels 135 personnes ont été touchés». «La majorité de ces cas ont été enregistrés dans des repas familiaux, et des fêtes», a expliqué d’emblée Mme Aba, responsable à la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou, à l’occasion de la clôture des Journées nationales de la sensibilisation sur l’intoxication alimentaire, qui ont débuté pour rappel le 14 du mois en cours. Le rideau donc, a été baissé aujourd’hui sur ces journées, à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, en présence du premier responsable du secteur, en l’occurrence M. Adjabi Kada. Une journée d’information a été programmée, au profit des responsables des salles des fêtes, qui étaient au nombre de 68 invités. Mme Aba, en poursuivant son intervention, a tiré la sonnette d’alarme sur l’état des lieux, et a incité l’assistance à la vigilance lors de la préparation des fêtes, d’autant plus que c’est la période. Elle a défini l’intoxication alimentaire, et expliqué ses causes notamment en mettant en exergue «la rupture de la chaine de froid, concernant surtout certains produits sensibles, comme la viande et dérivés, lait et drivés, œufs». De son coté, un représentant de la DSP, M. Oulamara, a insisté sur la nécessité «d’avoir des certificats médicaux récents de tout le personnel, du manipulateur jusqu’au chef cuisinier». Il a prévenu contre l’intrusion des personnes étrangères dans les cuisines, ainsi «que d’éviter de mettre dans les plats la nourriture facilement altérable». Il a insisté, comme mesure préventive, «de toujours laisser un repas témoin durant 72 heures, pour s’y référer en cas d’intoxication». Une représentante de laboratoire d’analyse, Mme Ould Maamer, pour sa part, a mis en garde contre le «stockage de l’eau de source d’alimentation collective en cas de rupture d’eau». M. Lattab Mustapha, enquêteur principal de la répression des fraudes a appelé les responsables de sales de fêtes, à rester en relation permanente avec ces services, pour leurs expliquer les nouveautés en matières de lois, de contrôle…». Il les a invités à «se rapprocher de la direction qui s’engage à les accompagner».