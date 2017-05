Le SNATEG appelle à un nouveau débrayage

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Le Syndicat national autonome des travailleurs d’électricité et du gaz (Snateg), appelle à un autre débrayage de cinq jours, à partir d’aujourd’hui, au niveau national. Le conflit opposant la direction générale de Sonelgaz et le Snateg n’arrive pas à trouver son dénouement. En effet, ladite organisation syndicale a décidé de renouer avec la protestation en appelant à une grève de cinq jours, au niveau national. «Suite à la fermeture des portes du dialogue par Sonelgaz, et le refus de cette dernière de reconnaitre la légitimité de nos revendications, nous avons décidé d’organiser une autre grève de cinq jours, à savoir, les 21, 22, 23, 24, et 25 mai, au niveau national», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par le Snateg. Ce dernier, a tenu à afficher la détermination des travailleurs à aller jusqu’au bout de leurs revendications. Il est utile de souligner que cette entité syndicale dénonce, «énergiquement les violations quotidiennes par le groupe Sonelgaz des lois algériennes et internationales, profitant du silence du gouvernement de notre pays, qu’on exhorte à intervenir pour mettre un terme à ces pratiques exercées contre les travailleurs qui ne revendiquent que leurs droits», a déploré le Snagteg. S’agissant des revendications mises en avant par les grévistes, figure, l’augmentation des salaires de 50%, la promotion automatique après trois ans de travail, ainsi que la fixation des primes de risques pour les travailleurs exécutifs et les agents de sécurité, et des primes d’encouragement pour tous les travailleurs sans distinction. Ils appellent, également à consacrer des heures d’allaitement pour les femmes à partir du moment où elles rentrent de leurs congés de maternité. En ce qui concerne les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, sur la dissolution de ladite organisation syndicale, par le ministère du travail, le Snateg a précisé qu’il s’agit «des rumeurs infondées qui ciblent à casser notre mouvement de grève», a martelé le représentant du syndicat.