La SDC passe aux coupures

Par DDK | Il ya 4 minutes

La SDC de Bouira procède, depuis hier, à des coupures d'électricité et de gaz à travers les quartiers Est de Bouira, et les communes de Taghzout et de Haizer. Une campagne de coupure en énergie électrique et gaz qui touchera dans un premier temps les abonnés relevant de l’agence commerciale Larbi Ben M’hidi de la ville de Bouira. M. Khaled Nacer, directeur de la SDC de Bouira, nous informe par ailleurs que ses services agiront avec un plan bien déterminé pour procéder à cette campagne qui touchera toutes les localités de la wilaya. «L’ensemble de la wilaya sera touché par cette campagne de coupure… car nous devons impérativement recouvrir nos créances pour les réinjecter dans différents projets portant sur l’amélioration de la qualité et la continuité des services à nos abonnés…». Ainsi rien que pour cette première étape visant à recouvrer des créances évaluées à 22,5 millions de dinars, auprès des 3 411 abonnés redevables uniquement auprès de l’agence commerciale de Larbi Ben M’hidi, plusieurs équipes de la Direction de Distribution de Bouira étaient à pied d’œuvre hier. De nombreux citoyens, pris au dépourvus par cette action radicale ont décidé de se faire établir un échéancier, alors que d’autres abonnés se sont opposés frontalement aux agents de la SDC intervenus pour leur couper le courant. M Khaled Nacer, joint hier, nous a affirmé que l’opération se poursuivra ensuite à Lakhdaria, Bouira, Bechloul, M’chedallah, Ain Bessem et Sour El Ghozlane, afin de récupérer les créances détenues par les abonnés. Pour rappel, lors d’un entretien exclusif accordé à La Dépêche de Kabylie en février dernier, le directeur de la SDC de Bouira avait révélé que presque 37% du portefeuille est détenu par les abonnés ordinaires et qu’en deuxième position figuraient les administrations qui retiennent un peu plus de 20 milliards soit 39% du portefeuille. Ce n’est qu’après l’intervention du wali et à la suite de plusieurs réunions avec le DAL de Bouira que la SDC a réussi finalement à encaisser les créances détenues par les APC qui sont passées de 12 milliards à la fin novembre à 05 milliards fin décembre.