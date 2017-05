La marche du MAK n’a pas eu lieu

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

La marche à laquelle a appelé le MAK hier, au chef-lieu de wilaya n’a finalement pas eu lieu face à la faible affluence et à la détermination du service d’ordre. Cette marche, non autorisée du reste, devait prendre son départ devant l’université Akli Mohand Oulhadj, pour se terminer devant le siège de la wilaya. Dès les premières heures, un important dispositif sécuritaire avait été mis en place et de jeunes manifestants ont été interpellés, mais rapidement remis en liberté après avoir été auditionnés. A des kilomètres de là, des citoyens de Raffour ont barricadé le RN15 traversant la localité pour «exiger la libération des citoyens interpellés à Bouira». Une cinquantaine de jeunes pour la plupart ont bloqué la chaussée avec des pierres, des pneus en flamme, et autres objets hétéroclites, en laissant toutefois une voie d’accès sur le bas-côté de la chaussée. Les automobilistes ont été avertis et ont, de ce fait, été déviés pour éviter ce tronçon. Aux alentours de 14h, les jeunes n’avaient toujours pas levé leurs barricades et exigeaient la libération de toutes les personnes appréhendées. De leur côté, les services de sécurité ont affirmé avoir libéré l’ensemble des jeunes après la vérification de leurs d’identités. Aucun bilan sur le nombre d’arrestations enregistrées n’a toutefois été communiqué, même si certains évoquent plusieurs cas.

Hafidh.B