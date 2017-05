Un carnage évité à Sidi Aïch

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Deux bombes de fabrication artisanale ont été découvertes, hier matin, à Remila (commune de Sidi Aïch), un village situé à une trentaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, apprend-on de source locale.

L’un des engins explosifs, ajoute la même source, a été déposé à coté de la mosquée du village, et l’autre, à proximité d’une cafétéria. Les deux sites visés par le ou les poseurs de ces bombes sont fortement fréquentés par les habitants de Remila, notamment dans la matinée. En ciblant ces deux lieux, les poseurs de ces engins viseraient vraisemblablement à commettre un véritable carnage parmi les fidèles de la mosquée et les habitués de la cafétéria. Il faut dire aussi que c’est un lieu habituel ou des brigades mobiles de la gendarmerie mettent en place un barrage de contrôle. La découverte à temps des deux bombes par les riverains, qui n’ont pas hésité à aussitôt donner l’alerte, a permis ainsi d’éviter un attentat terroriste dans la région. Des démineurs de l’Armée nationale populaire, appuyés par d’autres éléments des différents services de sécurité ont vite investi les lieux très tôt le matin et procédé au désamorçage des deux engins. Mais avant cela, un périmètre de sécurité a été mis en place en déviant notamment les flux de véhicules qui empruntent la RN26 dans sa section longeant la localité de Remila. Durant toute la matinée le périmètre était interdit d’accès aux passants. Il a fallu attendre la fin de la mission des démineurs à la mi-journée pour qu’en fin la placette retrouve son animation habituelle. De leur côté, les services de sécurité s’employaient déjà à identifier le, ou les poseurs de ces engins explosifs, dont les desseins ne sont autres que de semer la terreur parmi les villageois de Remila. Une vaste opération de recherche a été d’ailleurs lancée aussitôt par les forces combinées des services de sécurité. Plusieurs barrages ont été mis en place sur les différents axes desservant la localité. Les barrages ont été renforcés jusqu’à Boulimat, Saket et Tighremt.

D. S.