Plaidoirie pour la relance du secteur de la pêche

«En dépit de son littoral d'une longueur 100 km et ses trois ports dans sa partie Est, la wilaya de Boumerdès accuse un déficit en matière de production halieutique». Ce constat a été fait par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Ressources halieutiques, M. Abdeslam Chelghoum, lors de la visite qu'il a effectuée, hier samedi, à Cap Djinet, dans la wilaya de Boumerdès. Pour le haut commis de l'État, ayant suivi l'exposé du directeur de la pêche, l'existence de 27 pôles aquacoles au niveau local n'aura de l'importance que lorsque le prix du poisson sera abordable. Le ministre expliquera depuis Cap djinet, où se tient pour deux jours le deuxième Salon des ports et barrages, ‘’la nécessité impérieuse d'améliorer le rendement des filières agricoles et halieutiques dans le cadre d'un développement durable’’. Loin d’être une visite d’inspection, le déplacement d’Abdeslam Chelghoum, dans ce village côtier, revêt plutôt un air de fête. Alors qu'un groupe de tambourinaires égayait l’atmosphère, le ministre, accompagné du wali et d’autres responsables locaux, assistait en direct à une manœuvre de sauvetage d'un blessé des eaux d'une mer fortement agitée. Une manœuvre superbement exécutée par des gardes-côtes, ayant mobilisé un hélicoptère pour localiser la victime, une flotte et de nombreux zodiacs. Par la suite, le wali a visité les stands de deux expositions, l'une de matériaux et outils de la pêche et de l'agriculture et l'autre de l'artisanat local, avec la remise de pas moins de 14 autorisations de pêche du thon. Au niveau de ce petit port, un groupe de médecins et d'infirmiers de Thenia organisait, par ailleurs, une campagne de dépistage contre le diabète et l’hypertension artérielle. «Cette opération, à caractère préventif, est programmée, chaque année, lors de la journée du 20 mai, au profit des pêcheurs», a expliqué la présidente de l'équipe médicale chargée de cette opération, en l’occurrence Mme Sennani.

