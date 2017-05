Plusieurs foyers dans le noir

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Des dizaines de citoyens de la commune de Haïzer, au Nord du chef-lieu de Bouira, ont bloqué, hier, le siège de la daïra, pour protester contre «les coupures du courant électrique et du gaz auxquelles ont procédé les agents de la SDC Bouira samedi dernier». Au centre-ville, de nombreux commerçants ont fermé boutique en signe de solidarité avec les protestataires. Pour rappel, les services de la SDC avait, prévenu mercredi dernier à travers un communiqué rendu public, que ses agents allaient procéder à des coupures au niveau des communes de Haïzer, Taghzout et Bouira Est, pour recouvrir des créances s’élevant à 22 millions de dinars, détenues par près de 3 411 abonnés. Avant-hier donc, la SDC est passée à l’action. L’on apprend sur place auprès de citoyens qu’au premier jour, ces coupures ont touché près 60 foyers. Sur les lieux de la protestation, ces derniers abordés étaient unanimes à évoquer des factures «salées» et des montants «exagérés», dont ils ne peuvent s’acquitter. Contactés pour connaître leur version des faits, les services de la SDC Bouira, par le biais de la chargée de communication, Mme Benyoucef, expliquera : «La SDC avait prévenu les citoyens de Haïzer, Taghzout et Bouira Est qu’elle allait procéder à des coupures, pour recouvrir des créances qui s’élèvent à près de 22 millions de dinars». Selon elle, «la coupure ne concerne pas seulement ces localités, mais elle va s’étendre à toutes les daïra de la wilaya dans les prochains jours.» Mme Benyoucef ajoutera que «les services de la SDC étaient et sont prêts à recevoir les réclamations des citoyens, pour peu que ces derniers se rapprochent des agences.» «S’il y a un problème de relevé, la SDC est prête à le prendre en charge et à rembourser son client.» Dans le cas de Haïzer, notre interlocutrice a expliqué qu’ «il y a un cumul de consommation.» «Les compteurs sont souvent inaccessibles et les agents, chargés de les relever, passent plusieurs fois et quand ils arrivent enfin à accéder aux compteurs, ils relèvent le tout. C’est ce cumul de consommation qui fait que le montant de la facture est revu à la hausse», a-t-elle noté. L’on apprendra, par ailleurs, qu’en début d’après-midi, un terrain d’entente a été trouvé suite à une réunion tenue au niveau du siège de la daïra entre des représentants de la population et des responsables de la SDC et le chef de daïra. À l’issue de cette rencontre, il a été convenu d’établir un échéancier pour le paiement des factures, l’examen des recours des clients, dont les montants sont jugés «excessifs», le rétablissement du courant et du gaz et la restitution des compteurs.

Djamel Moulla