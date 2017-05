Rencontre entre investisseurs algériens et tunisiens

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Une rencontre entre les opérateurs algériens et tunisiens a été organisée, hier, afin d'examiner les opportunités de partenariat dans différents domaines économiques.

Initiée par les chambres de commerce et d'industrie de Boumerdès et celle du gouvernorat de Sousse, englobant Kairouan et Mahdia, ladite rencontre, programmée pour deux jours, s'inscrit dans le cadre de la volonté des deux États, algériens et tunisiens, de renforcer et de promouvoir leur relation de coopération. Le représentant principal de la chambre de commerce tunisienne notera, dans cette optique, « que le nombre d'investisseurs algériens en Tunisie, jusqu'en 2016, est de l'ordre de 56. Ces derniers, spécialisés dans des secteurs hors hydrocarbures, comme le textile et les industries mécaniques, auront permis, jusque là, de créer pas moins de 2 900 postes d'emploi, dont 890 au niveau du gouvernorat susmentionné. Ce pôle économique du centre de la Tunisie, consolidé par trois universités, 31 centres de formation professionnelle et d'autres instituts, est réputé pour ses multiples activités touristiques, agricoles et industrielles. «Nous sommes là pour profiter de l'expérience tunisienne, notamment en matière d’investissement touristique», reconnaîtront des opérateurs algériens. Et beaucoup d'entre eux sont tentés de coopérer avec leurs homologues tunisiens, selon le principe gagnant-gagnant, tant en Tunisie qu'en Algérie. «Vivement intéressé par notre activité, consistant en la création de postes de transformation électriques 10 kW et 30 kW en béton armé, un opérateur tunisien est prêt à engager un marché pour nous deux, avec la compagnie d'électricité de son pays (STAG)», expliquera le directeur technique d’une entité industrielle algérienne privée, en l’occurrence M. Hahemzizou Mohamed.

Salim Haddou