Par DDK

C’est au niveau de la bibliothèque principale de la lecture publique de Bouira que s’est tenu, hier, le colloque national sur le livre numérique. 42 directeurs de bibliothèques de différentes wilayas du pays y ont participé.

Plusieurs exposants étaient également présents, pour faire connaitre leurs produits, tels des maisons d’édition qui se sont spécialisées dans l’édition numérique. Pour Mme Hocini, directrice de la bibliothèque principale de Bouira, il s’agit là d’un rendez-vous important qui intéresse notamment les écoliers, tous paliers confondus : «Nous avons consacré cette journée au livre électronique, pour le faire découvrir à nos enfants. Nous espérons qu’ils adoptent cette nouvelle technique et que celle-ci leur fasse aimer la lecture». Elle ajoutera : «Le livre numérique peut sensiblement leur faciliter la tâche dans les travaux de recherche. C’est une nouvelle technologie qu’on doit accepter. D’ailleurs, la plupart des jeunes s’intéressent plus au livre numérique qu’à celui en papier et nous, les directeurs de bibliothèques, sommes les premiers concernés par ce colloque car nous sommes confrontés chaque jour aux demandes d’ouvrages spécialisés qui ne sont pas forcément disponibles sur le marché». En plus les maisons d’éditions, des conférences ont été données par des enseignantes à l’université, en l’occurrence Belharet Linda et Ouchène Djamila, professeures à l’institut de communication. Tout au long de leurs exposés, elles mettront en exergue la valeur du livre numérique et ses multiples avantages. Pour sa part, le directeur central du livre auprès du ministère de la Culture, M. Mermouri, l’un des encadreurs de ce colloque, indiquera que le livre numérique est une nouvelle tendance qui doit impérativement être vulgarisé : «Le livre numérique entre également dans la politique de l’Etat. C’est un outil qui sert à nous projeter dans l’avenir. Et nous sommes en train de développer des astuces et des mécanismes qui mettront cette technologie à la disposition du public». Pour ce haut responsable du ministère de la Culture, le livre numérique en plus d’être attractif en matière de budget se révèle être incontournable dans le quotidien : «Le livre numérique permet l’accès direct aux connaissances et à moindre coût. Et comme on dit, on doit vivre dans notre ère. Je veux dire aussi que l’objectif du colloque est de rassembler tous les responsables des bibliothèques pour d’abord mettre en valeur l’outil qu’est le livre numérique et aussi pour tracer une stratégie dans ce sens. C’est-à-dire de mettre, dorénavant, le livre numérique en priorité, comme déjà indiqué dans la loi 13-15 relative au marché des livres et organisations des manifestations autour du livre. Ainsi, nous sommes dans cette optique pour que l’Etat mette tous les dispositifs nécessaires pour promouvoir le livre numérique et nous sommes ici aujourd’hui pour exécuter ces objectifs et pour développer cette stratégie à travers les bibliothèques de toutes les wilayas du pays», expliquera M. Mermouri.

Hafidh Bessaoudi