Le directeur de l’EPH relevé

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Le directeur de l’EPH d’Azeffoun, au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Gaci a été relevé de son poste la semaine dernière.

Selon une source au fait de ce qui se trame à la DSP de Tizi-Ouzou, c’était hier que devait être installée, à sa place, Melle Hadjar qui était jusque-là chargée de la sous-direction de l’économat à l’EHS de Draâ Ben Khedda. Cette dernière a eu affirment ceux qui la connaissent, à travers cette promotion, une juste récompense au vu des efforts qu’elle a fournis et le sérieux dont elle a fait preuve durant sa carrière. A en croire des informations ébruitées, Il semblerait que le responsable remercié a fait l’objet d’un rapport peu flatteur qui aurait abouti à haut niveau de sa tutelle. Les raisons invoquées et qui auraient motivé cette décision seraient, selon la même source : «La mauvaise gestion marquée par un laxisme dans la prise de décision notamment face à l’absentéisme répétitif du personnel médical, notamment les médecins et les radiologues». Et à notre source d’ajouter que cette décision «entre dans le cadre des mesures répressives tranchées pour une relance qualitative de la prise en charge du malade au niveau des établissements périphériques du chef-lieu de la wilaya». Une mesure qui sonne comme un avertissement aux autres responsables des structures sanitaires de la périphérie dont la gestion est décriée.

G. A.