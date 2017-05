«Ahcène appartient à toute l’Algérie»

Par DDK | Il ya 9 minutes | 3 lecture(s)

«Que dire sinon qu’il a laissé un vide énorme que rien ne peut combler. Il était aimant, généreux et unique en son genre. Hélas, sa vie fut trop courte, la maladie a fini par avoir le dessus. Je n’arrive pas encore à croire qu’il n’est plus là, mais quand on voit autant de monde réuni pour lui rendre hommage, cela nous réchauffe le cœur. J’adresse mes remerciements aux organisateurs, aux villageois et à tous ceux qui ont fait le déplacement. Les jeunes d’aujourd’hui doivent poursuivre le chantier car tamazight a encore du chemin à faire pour atteindre la place qui lui revient de droit».

Propos recueillis par Hocine T.