Marche des travailleurs aujourd'hui

Par DDK | Il ya 10 minutes | 3 lecture(s)

À l’appel du syndicat autonome des administrations publiques, affilié à la confédération générale des travailleurs, aujourd’hui à partir de 10 heures, aura lieu une marche des travailleurs, de la maison de la culture Taos Amrouche jusqu’au siège de la wilaya, en guise de contestation contre la suspension arbitraire et abusive des syndicalistes de la fédération de l’enseignement supérieur et de la Sonelgaz, comme le mentionne la déclaration affichée à cet effet. Par conséquent, le syndicat, organisateur de cette action de rue, exige le respect des libertés syndicales, l’arrêt de toute forme de répression à l’encontre des syndicalistes, la prise en charge de toutes les revendications légitimes, la levée de la suspension des syndicalistes concernés, la régularisation administrative et financière des 159 ouvriers professionnels du secteur de l’éducation, la cessation de l’ingérence de l’administration dans le fonctionnement des sections syndicales et le respect du droit de réunion et d’organisation des travailleurs.