L'EPTV dévoile la grille du Ramadhan

Le directeur général de l'Établissement public de télévision (EPTV), Toufik Khelladi, a dévoilé, hier à Alger, les grilles des programmes des cinq chaînes pour le mois de Ramadhan prochain .

Après une période de sept années durant lesquelles le mois de Ramadhan coïncidait avec la saison estivale, réputée pour les changements d’habitudes dans la vie quotidienne, cette année, le Ramadhan renoue avec l’activité ordinaire. «Le programme du mois de Ramadhan 2017 a été conçu de façon à satisfaire l’exigence d’accompagnement de l’intense activité de cette période dans les différents domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle, tout en offrant au public, dans ses diverses composantes, une large gamme de programmes destinés à répondre à son besoin de ressourcement spirituel et de divertissement, propres à la circonstance», a affirmé M. Khelladi lors d'une conférence de presse organisée au siège du l'EPTV. «Pour la deuxième année consécutive, le budget consacré à la production des programmes, aussi bien interne qu’externe, a été réduit d’environ 10%, alors que les achats des programmes étrangers ont continué à être gelés et réduits à zéro», a-t-il indiqué. Il a fait savoir, dans ce sillage, que la somme consacrée à cette grille des programmes "avoisine les 400 millions de dinars". Le DG de l'EPTV a souligné que la production nationale reste toujours prioritaire. "À cause des contraintes financières, nous avons décidé de consacrer nos ressources à la production nationale», a-t-il dit. En effet, plusieurs séries dramatiques et comiques, ainsi d'autres programmes destinés aux différentes franges de la société seront proposés au public par l'ENTV. Il s'agit entre autre, d'un feuilleton social et sentimental de 30 épisodes (Samt El Abriya), un autre de 30 parties consacré à la vie et à l’œuvre du savant algérien Ibn Badis, ainsi qu'une série comique de 15 parties (Hikayatokom). Les séries de fiction comique seront également présentes avec près d’une vingtaine d’œuvres de différents formats traitant, pour la majorité, de thèmes en rapport avec les liens familiaux, à savoir (Benti Laaziza, Machi Sahel, Dar Si Tahar, H’na Oua Yemana, Assaber Inal, Dima Labass, Bladi Oua Nassi, N’na Zaazi, Axxam Yarwan, Da Mouhouche, Bergaz, Chek Nagh Nech et autres. Des séries de caméras cachées pour enfants (Katakit), grand public (Wech Eddak), et tournées auprès de notre communauté en France (Le Ramadan et le rire) seront aussi programmées. Une nouvelle émission de jeu culinaire, adaptée d’un format international (Radjli Chef), sera programmée juste avant le principal journal de 19h00. Le traditionnel concours de récitation du Coran (Tedj El Coran) et une multitude d’émissions de plateaux programmés en soirée sont, également du programme. A retenir que les chaînes terrestres et A3 diffuseront en commun le programme entre 17h20 et 22h00, soit la tranche de forte audience.