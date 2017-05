«Tamazight sera généralisée dans les institutions publiques»

Par DDK | Il ya 9 minutes | 3 lecture(s)

Le Haut commissariat de l’Amazighité entend consacrer, de manière graduelle, l’usage de Tamazight dans les institutions publiques. En effet, des formations seront assurées pour les personnels des institutions publiques, à l’image des greffiers, les travailleurs de la caisse nationale de retraite (CNR), et ceux de la CNAS. Le Secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad a, dans ce cadre, rappelé la tenue du premier forum d’information et de formation, samedi dernier, au profit des greffiers. «Le HCA a tracé un nouveau programme qui doit s’adapter à la nouvelle donne constitutionnelle : Tamazight langue officielle", a affirmé dimanche dernier, Si El Hachemi Assad. S’exprimant sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale, le SG du HCA a appelé tous les secteurs «à consentir davantage d’efforts dans le cadre de la promotion de la langue amazighe et à enseigner cette dernière pour le personnel de l’administration de tous les secteurs». L’objectif tracé par le HCA est la généralisation progressive de l'utilisation de la langue amazighe dans le système de communication et dans l'éducation nationale, ainsi qu’au niveau des administrations. En outre, M. Assad a indiqué que «le HCA est en train d’élaborer un dictionnaire en Tamazight qui constituera une référence». La même source a évoqué quelques amendements de plusieurs textes qui peuvent être, selon lui, la plate-forme de la loi organique, qui sera discutée dans le prochain Parlement. Sur un autre registre, l’intervenant de la radio algérienne a fait savoir que «des efforts considérables ont été déployés par le HCA dans la traduction vers Tamazight des textes des institutions de l’État algérien, à l’image de la Constitution, l’Appel du 1er novembre 1954, et le Congrès de la Soummam. Sous forme d’affiches, ces traductions seront distribuées dans les écoles et publiées sur le portail électronique du HCA et l’APS ». À l’occasion du 22e anniversaire de la création du HCA, M. Si El Hachemi Assad a indiqué que les textes des Nations-unis ont été traduits en langue amazighe, à l’image de la Charte universelle des droits de l’Homme et celle relative au droits de l’enfant. Aussi, le même intervenant de ladite radio a souligné qu’un programme intensif a été concocté par le HCA. Il s’agit, notamment, de la célébration du centenaire de la naissance de l’écrivain Mouloud Mammeri, à travers l’organisation de 13 manifestations à l’échelle nationale, et la mise en place d’une classe virtuelle pour l’enseignement de Tamazight. Enfin le secrétaire général du HCA a exprimé l’espoir de lancer un journal quotidien public en Tamazight.