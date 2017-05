Rassemblement aujourd’hui devant la DE

Par DDK | Il ya 10 minutes | 3 lecture(s)

Le collectif des étudiants et diplômés en tamazight organise, aujourd’hui à 10h, un rassemblement devant la Direction de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou. Dans un appel diffusé publiquement, le collectif invite l’ensemble des étudiants, enseignants et diplômés en tamazight ainsi que la société civile, à y participer. Par cette action, les organisateurs veulent «dénoncer le quota insignifiant (57 postes) accordé à l’enseignement de tamazight dans le prochain concours de l’enseignement». Et demandent la généralisation de l’enseignement de la langue amazighe et l’intégration de celle-ci à partir de la première année du primaire.