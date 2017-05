34 militants et trois cadres démissionnent

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Un vent de fronde souffle de nouveau sur le FLN de Tizi-Ouzou. Plusieurs cadres, élus et militants du parti ont déposé une démission collective, rendue publique hier. Dans une déclaration dont nous détenons une copie, pas moins en effet de trois cadres et 34 militants ont signé leur retrait du FLN. «Nous, cadres, élus et militants de la wilaya de Tizi-Ouzou, venons par la présente déclaration déposer notre démission du FLN». L’action collective a été motivée, dit-on, par «les multiples dérapages du bureau politique du parti, à sa tête le secrétaire général Ould Abbès, par son entêtement à maintenir la liste FLN de Tizi-Ouzou pour les législatives de 2017». Une liste qu’ils ont qualifiée de «non-représentative, décriée par 54 chefs de Kasma, cadres et militants, et ne répondant guère aux aspirations des militants, par le non-respect de la carte géopolitique de la région». Les signataires évoquent comme autre motif de démission, «le maintien du Mouhafedh de Tizi-Ouzou, Said Lakhdari, en tant que tête de liste». Et d’ajouter : «… après tant d’efforts et de combat à vouloir remédier à cette situation des plus catastrophiques où règnent le copinage, le clientélisme et la chekara, et face au silence, aux desseins inavoués, la complicité du bureau politique et de son SG dans cette gabegie, nous refusons de cautionner cette mise à mort de ce glorieux parti». «Nous mettons le SG Ould Abbès et l’actuel Mouhafedh de Tizi-Ouzou devant leurs responsabilités d’avoir mené ce parti à la dérive par leurs magouilles et mensonges», lit-on encore dans la déclaration. A signaler, par ailleurs, que ce collectif démissionnaire du FLN compterait se rallier au RPR.

Kamela Haddoum.