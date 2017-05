760 652 élèves attendus aujourd’hui

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

L’heure de vérité a sonné pour les élèves de la 5e année primaire qui ouvriront, aujourd’hui, le bal des examens de fin d’année.

C’est en effet aujourd’hui que pas moins de 760 652 élèves de la 5e année primaire sont appelés à passer l’examen qui leur permettra d’obtenir le fameux sésame qui ouvrira les portes du collège. À noter que le nombre des candidats à l’examen de fin du cycle primaire pour la session 2017 est en légère augmentation par rapport à la session de l’année précédente (2016) qui avait enregistré un total de 705 460 candidats. La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, donnera le coup d’envoi de l’examen de fin du cycle primaire à partir des wilayas de Bechar et de Tindouf. Après un aperçu des préparatifs, la ministre procédera à l’ouverture des enveloppes des sujets d’examen, pour annoncer officiellement l’entame des épreuves. À noter que le programme de la journée comprend trois épreuves : les mathématiques et les langues arabe et française. Pour ce qui est de l’évaluation, il faut savoir que tout élève ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 5/10, sera admis au cycle moyen. Pour rappel, le taux national de réussite à l’examen de fin du cycle primaire l’année dernière avait atteint 79,99%. Un taux qui a enregistré un recul par rapport à celui de l’année 2015 qui était, pour rappel, de l’ordre 81,57%. À signaler que les résultats de l'examen de fin du cycle primaire seront affichés le 18 juin prochain.

La gendarmerie mobilisée pour sécuriser cet examen

Dans le cadre de la sécurisation du déroulement des examens de fin d’année, la gendarmerie nationale a mis en place un dispositif sécuritaire spécial, selon un communiqué rendu public par ce corps sécuritaire. Pour empêcher toute fuite de sujet ou tout cas de fraude, le commandement de la gendarmerie nationale met, donc, en service des formations opérationnelles sédentaire et mobiles, indique le même communiqué. Ces formations seront chargées de sécuriser les centres d’impression des sujets relatifs aux examens des trois paliers (primaire, moyen, secondaire). Elles veilleront également au renforcement des unités de sécurité routière de la gendarmerie à travers les différentes routes nationales, de wilayas et communales, notamment celles qui conduisent aux zones rurales, avant et durant le déroulement des examens. La gendarmerie aura aussi pour tâche de sécuriser les centres d’examens et leurs alentours, et les sièges des directions de l’éducation, en sus de l’escorte et la protection de la distribution des sujets des examens à partir des directions de l’éducation aux centres d’examens, et les voyages aériens organisés au profit des centres d’examens se trouvant dans les zones sahraouies et le grand Sud. Les éléments de ce corps sécuritaire auront également pour mission de sécuriser et transporter les feuilles de réponses à partir des centres des examens aux directions de l’éducation, et des directions de l’éducation à destination des centres de correction. En outre, les services techniques de prévention de la direction générale de la protection civile ont, pour leur part, effectué des visites de sécurité au niveau de l’ensemble des établissements scolaires, désignés pour abriter les examens précités. Le but de ces visites est de veiller à leur conformité aux normes de sécurité et de garantir, de la sorte, la protection des utilisateurs. En plus des visites de prévention visant la sécurisation de ces lieux, un dispositif spécial, composé de 38 697 agents d’intervention, et 1 914 ambulances et 1 092 camions de pompiers, sera mis en place.

L O Challal.