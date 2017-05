371 centres d’examens retenus à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Quelque 16 305 candidats des établissements scolaires du primaire, 8 495 garçons et 7 810 filles, sont attendus, aujourd’hui 24 mai, pour passer les épreuves de l’examen de fin du cycle primaire (5e), dans la wilaya de Tizi-Ouzou. La date de cette épreuve a été avancée au 24 mai en cours par le ministère de l’Éducation nationale, car la date du 28 mai, prévue initialement pour la tenue de cet examen, coïncidera avec le début du mois de Ramadhan. À signaler, dans ce sillage, que tous les moyens humains et matériels sont mis en place, pour la réussite de ce rendez-vous, assure-t-on du côté de la direction de l’éducation. En effet, 371 centres d’examens sont prêts pour accueillir les candidats « dans de bonnes conditions ». Contrairement aux années précédentes, lors desquelles les élèves se déplaçaient aux centres d’examens sélectionnés, cette fois-ci, la tutelle leur a évité ce désagrément, en leur permettant de passer leurs trois épreuves dans leurs établissements scolaires respectifs. Prévue pour la seule journée du 24 mai, la 5e est un examen d’évaluation de trois matières, à savoir la langue arabe, les mathématiques et la langue française. Le candidat est admis automatiquement au cycle supérieur après l’obtention d’une moyenne égale ou supérieure à 5/10. Dans le cas contraire, c’est-à-dire une moyenne inférieure à 5/10, le calcul de la moyenne annuelle avec la note de l’examen de 5e permettra à l’élève d’accéder au cycle moyen, si la moyenne des deux est égale ou supérieure à 5/10. Par ailleurs, le calendrier des examens du BEM et du BAC sont maintenus aux dates prévues : soit du 4 au 6 juin pour le BEM, et du 11 au 15 juin pour le BAC. Ils sont 13 789 candidats, 6 550 garçons et 7 239 filles, à prétendre passer l’examen du BEM et 20 955, dont 8 754 garçons et 12 201 filles, à passer celui du BAC, parmi eux 14 900 scolarisés et 6 055 candidats libres. Une petite analyse comparative de ces chiffres entre les deux sexes montre que la déperdition scolaire touche beaucoup plus les garçons que les filles. Pour rappel, les examens de l’année scolaire 1984/1985 ont été organisés durant le mois de Ramadhan.