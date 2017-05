15 907 candidats concernés à Béjaïa

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Pas moins de 15 907 candidats, dont 7 560 filles, issus des 561 écoles primaires de Béjaïa, sont appelés, aujourd’hui, à passer le premier examen de leur cursus scolaire. «Ils seront répartis sur 321 centres d'examen et encadrés par 3 005 encadreurs», apprend-on de la cellule de communication de la DE de Béjaïa. 176 élèves, selon la même source, sont issus des écoles privées, agréées au niveau de la wilaya. «Tous les moyens, humains et matériels, ont été réunis par la direction de l’éducation nationale de la wilaya de Béjaïa pour le bon déroulement des examens», indique-t-on également, en précisant que les P/APC et les chefs de daïras auront à garantir le transport et la prise en charge des candidats, pour qu’ils puissent passer leurs épreuves dans de bonnes conditions. Le coup d’envoi de l’examen sera donné par le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, au niveau de l’école El-Mokrani, à Béjaïa-ville.