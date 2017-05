«Tout est prêt !»

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Le directeur de l’éducation de la wilaya de Bouira, Mourad Bouziane a déclaré hier, au cours d’une une conférence de presse animée au siège de l’académie, que «toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement des examens de fin d’année». Revenant sur les statistiques de ces examens, le DE a précisé que pas moins de 13.828 candidats sont attendus à l’examen de la 5ème dont le coup d’envoi officiel sera donné aujourd’hui à partir de l’école Larbi Tebessi de la ville de Bouira. Selon le même responsable, au total 3352 personnes reparties sur 305 centres d’examens vont garantir l’encadrement des épreuves d’aujourd’hui. Concernant les examens du BEM prévus le 04 juin prochain, le nombre de candidats inscrits s’élève à 10.848 dont 156 libres. Les candidats concernés par les examens de Tamazight sont au nombre de 2968. Ces candidats seront accueillis au niveau de 47 centres d’examens repartis au quatre coins de la wilaya et encadrés par pas moins de 2563 personnes. Au sujet de l’examen du baccalauréat, prévu du 11 au 15 juin, le directeur de l’éducation a fait savoir que la wilaya compte cette année 16.410 candidats dont 5423 libres. Ceux qui sont concernés par l’examen de Tamazight sont au nombre de 2381. Toujours selon le DE, soixante (60) centres d’examens vont accueillir les candidats du Bac. Pour assurer leur encadrement, les services de la direction de l’éducation ont fait appel à 3904 encadreurs dont 2961 surveillants et 60 observateurs. M. Bouziane indiquera par ailleurs que Bouira dispose cette année de trois centres de correction et d’un autre centre pour la collecte de sujets. Abordant les quelques nouveautés introduites cette année, le DE a annoncé qu’il a été décidé d’abandonner les cellules avancées de distribution de sujets d’examens. Selon lui, les sujets d’examens seront retirés chaque matin par les chefs du centre au niveau du siège de la direction de l’éducation. Questionné sur des couacs qui pourraient survenir lors de l’acheminement des sujets vers les centres d’examens -surtout ceux éloignés- le directeur de l’éducation a confié que les toutes les dispositions ont été prises en coordination avec les services de sécurités pour parer à tout incident. «On fera en sorte que les sujets arrivent à 6h du matin au niveau des centres d’examens», a indiqué Mourad Bouziane. L’autre nouveauté annoncée par le DE consiste en le renforcement des centres d’examens en personnel particulièrement en conseillers d’orientation. Le premier responsable du secteur de l’éducation a aussi annoncé que ses services s’apprêtent à lancer en juin prochain les concours de recrutement du personnel enseignant et administratif. Ainsi et selon lui, le concours prévoit le recrutement de 144 enseignants dans le secondaire, 80 dans le moyen et 54 dans l’administration. Il est prévu aussi l’ouverture d’un concours pour accéder au rang d’enseignant principal et d’autres pour les directeurs d’établissements dans les trois paliers.