Six blessés dans le renversement d’un bus

Par DDK | Il ya 5 minutes

Six personnes ont été blessées, hier matin, dans un accident de circulation survenu sur la RN12, à hauteur de Chaoufa dans la commune de Mekla. Un bus assurant la desserte Yakouren – Alger, via Azazga et Tizi-Ouzou, s’est renversé sur la chaussée. Fort heureusement, l’accident n’a fait que des blessés légers. Le chauffeur aurait perdu le contrôle sur la chaussée glissante à cause de la pluie qui est tombée en début de matinée. Les services de la protection civile ainsi que ceux de la gendarmerie nationale sont aussitôt intervenus pour évacuer les blessées avant de procéder au dégagement du bus qui barrait la route, rendant celle-ci au trafic.

A. H.