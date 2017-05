Sit-in des travailleurs de l’EPSP

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Les travailleurs de l’établissement public de santé de proximité (EPSP) de la daïra de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira, ont observé hier une journée de grève, suivie d’un sit-in de protestation devant la direction de l’EPSP. À travers cette action, les employés grévistes, notamment des infirmiers, médecins et agents d’administration, ont voulu dénoncer la récente décision du ministère de la Santé portant le limogeage du directeur de l’EPSP, M. Abdellaoui Smail. Pour les protestataires, cette décision relève de ‘’l’arbitraire’’ et ils réclament la réintégration immédiate du directeur. Contacté par nos soins, le directeur de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Bouira, nous a informé qu’il s’agit d’une décision du Ministre de la santé, basée sur des éléments objectifs et des conclusions d’enquêtes ministérielles : «Le Ministre a dépêché plusieurs commissions d’enquête au niveau de l’EPSP de Sour El-Ghozlane ces derniers mois et c’est sur la base des rapports et des conclusions de ces enquêtes, qu’il a pris cette décision», a-t-il affirmé.

Oussama Khitouche