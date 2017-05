Deux membres du Snateg en grève de la faim

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Deux syndicalistes du Snateg Tizi-Ouzou ont entamé, hier matin, une grève de la faim. Les protestataires, le président du Snateg Tizi-Ouzou et son secrétaire général contestent «les sanctions qui leur sont infligées par la direction locale» et revendiquent «l’abandon des poursuites judicaires», en clamant «la liberté syndicale». Par ailleurs, dans la matinée de la même journée, les travailleurs ont marché du centre ville jusqu’à la cour de justice de Tizi-Ouzou, où le procès de leurs camarades était programmé, avant qu’il ne soit ajourné à une date ultérieure. Ils ont observé un sit-in sur place. À noter qu’un deuxième procès, pour statuer sur la légalité de la grève du 9 novembre écoulé, est prévu demain. Pour rappel, les travailleurs de la Sonelgaz affiliés au Snateg sont en grève nationale. Celle-ci a été enclenchée dimanche dernier et s’étalera jusqu’à demain.

Y. A.