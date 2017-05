Des centaines de travailleurs manifestent à Béjaïa

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Sous le mot d’ordre «Ensemble pour un travail digne», des centaines de travailleurs, affiliés à la Confédération générale autonome des travailleurs (CGATA), ont manifesté, hier, dans les rues du chef-lieu de la wilaya de Bejaia. Les manifestants, par leur action, entendaient notamment apporter leur soutien aux syndicalistes du Snapap, Snateg et Snap, suspendus dernièrement de leurs fonctions. Devant le siège de la wilaya de Bejaia, les représentants des travailleurs, qui se sont relayés au micro, ont tous dénoncé «les pressions et autres intimidations que subissent ces derniers jours quelques syndicalistes des différents secteurs de la fonction publique», en plaidant pour un libre exercice du droit syndical et à la levée de toutes les sanctions, jugées «abusives et arbitraires». «Fidèles à leurs positions en faveur des travailleurs, le Snapap et la CGATA de la wilaya de Bejaia (…) ont initié cette marche pour soutenir nos camarades travailleurs et syndicalistes suspendus arbitrairement et abusivement», nous explique l’un des organisateurs de cette marche, qui a démarré de la maison de la culture Taos Amrouche jusqu’au siège de la wilaya, en précisant que «le coordinateur Nacer Kassa et le SG Arab Heddak, tous les deux de la Fédération Snapap, Amar Younsi du Syndicat national des postiers et nos camarades du Snateg sont menacés de licenciement». Dans une déclaration diffusée la veille, la Confédération générale autonome des travailleurs et le Snapap exigent, entre autres, «le respect des libertés syndicales, l’arrêt de toutes formes de répression à l’encontre des syndicalistes et des adhérents, la prise en charge de toutes les revendications légitimes de travailleurs, la levée des suspensions, la régularisation de la situation administrative et financière des 159 ouvriers professionnels du secteur de l’éducation, la cessation de l’ingérence de l’administration dans le fonctionnement des sections syndicales, et le respect du droit de réunion et d’organisation des travailleurs». il importe de signaler que des étudiants de l’université de Bejaia et des dizaines d’élus locaux ont pris part, hier, à la marche du CGATA. Une marche qui s’est déroulée dans le calme, même si des bouchons monstres se sont formés sur plusieurs axes routiers du chef-lieu de wilaya suite à la fermeture de la rue de la Liberté à la circulation par les manifestants.

Dalil S.