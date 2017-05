Paris au départ d'Alger et de Chlef

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Le directeur général de la compagnie ASL Airlines France, Jean-François Dominiak, a annoncé hier, à Alger, l'ouverture de deux nouvelles liaisons aériennes vers Paris.

Il s'agit de la ligne Alger-Paris, qui sera desservie à compter du mois de juin et Chlef-Paris, en desserte saisonnière à compter du mois de juillet. À retenir qu'en Algérie, ASL Airlines France s'appuie sur la force commerciale de son agent général, la société "Soleil Voyage ". «Nous sommes très heureux, avec l'ouverture de deux nouvelles liaisons aériennes entre l'Algérie et la France, de contribuer au développement des relations entre nos deux pays. Ces nouvelles lignes constituent une étape importante dans le développement de notre compagnie. Nous sommes ravis de le faire en nous appuyant sur les compétences commerciales de Soleil Voyage», a affirmé M.Dominiak, lors d'une conférence de presse tenue hier, au siège du centre Schengen des demandes de visas sis à Ben Aknoun, à Alger. De son côté, le représentant de ladite compagnie en Algérie Reda Benyounès, a souligné que cette collaboration constitue une option supplémentaire de communication avec la France. «C'est avec un grand honneur que nous tenons ici à vous féliciter de votre implantation dans notre pays. Nous sommes très honorés d'avoir été choisis par ASL Airlines France que nous assurons de nos efforts soutenus et indéfectibles pour la réussite de nos lignes», a-t-il dit, avant d'ajouter: «à travers cette collaboration, nous offrirons ainsi aux Algériens une option supplémentaire de communication avec la France de grande qualité". Les tarifs sont proposés à partir de 18.400 DA aller/retour, et les vols seront effectués en Boeing 737-700. Les réservations pour les vols d'ASL Airlines France sont accessibles au niveau de "Soleil Voyage" par téléphone ou en agence à Riadh el Feth ou à la gare routière de Tizi Ouzou, et sur le site de la compagnie. ASL Airlines France commencera la desserte de Paris-CDG au départ d'Alger, le 23 juin prochain, avec cinq fréquences par semaine. Au départ d'Alger (les lundis, mardis, mercredis et jeudis, à partir de 16h00-Arrivée à Paris-CDG 19h20). Une fréquence supplémentaire le jeudi (départ d'Alger à 22h40-arrivée à Paris-CDG- à 02h00". Au départ de Paris (les lundis, mardis, mercredis, et jeudis, à partir de 13h30- arrivée à Alger à 15h00). Une fréquence supplémentaire le jeudi (départ de Paris-CDG à 20h20-arrivée à Alger à 21h40). Pour ce qui est de la desserte de Paris au départ de Chlef, cette dernière sera assurée, du 4 juillet au 31 août, les mardis et jeudis. (Départ de Chlef à 21h00-arrivée à Paris-CDG à 00h30. Départ de Paris-CDG à 18h30-arrivée à Chlef à 20h00).

Samira Saidj