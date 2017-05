Journée d’information à l’INSFP

Par DDK | Il ya 25 minutes | 56 lecture(s)

L'INSFP de Draâ Ben Khedda a abrité, avant-hier, une d’information sur les nouveaux outils du dispositif de l'agence nationale de l'emploi, au profit d’une cinquantaine d’employeurs et des stagiaires de l'établissement, notamment ceux qui sont sur le point de terminer leur stage de formation.

Au programme de cette journée, co-présidée par le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya (DFEP) et du responsable de l'agence de wilaya de l'emploi (AWEM) : Explication des procédures d'inscription online sur le site de l'ANEM (anem.dz), lancée depuis janvier 2017. La responsable de l’ANEM de Draâ BenKhedda, Mme Hassani, a mis l’accent sur les objectifs de l’inscription online des demandeurs d’emploi et des employeurs, notamment celui de mettre en contact direct celui qui offre l’emploi et celui qui est à la recherche de l’emploi. La rencontre entre dans le cadre du plan d’action de l’AWEM de Tizi-Ouzou qui vise à organiser la même rencontre au niveau de toutes ses agences locales à travers la wilaya. Le second thème développé durant cette journée d’information a été la nomenclature des métiers. Mme Hassani a invité les employeurs et les demandeurs d’emploi à recourir à la nomenclature des métiers pour offrir ou trouver un emploi avec un profil plus précis. Le débat qui a suivi les différentes communications a été couronné de recommandations visant à poursuivre la vulgarisation de ces outils de l’ANEM, ainsi que de nombreux contacts entre des employeurs et des responsables des agences de l’AWEM avec des stagiaires, en vue d’une insertion professionnelle. Pour la clôture de cette journée d’information et de vulgarisation des nouveaux outils de l’ANEM, l’assistance fut conviée à une riche exposition des produits réalisés par des stagiaires de l’INSFP de Draâ Ben Khedda, de documents explicitant les spécialités enseignées dans les établissements de la formation professionnelle dans la wilaya de Tizi Ouzou et l’offre de la rentrée professionnelle de septembre 2017.

H. M.