Les sujets à la portée de tous

Par DDK | Il ya 24 minutes | 46 lecture(s)

Plus de 670 000 élèves de cinquième année primaire, répartis sur plus de 13 000 centres d’examen, ont subi, hier, à travers le territoire national, le premier examen de leur cursus qui leur permettra d’accéder au cycle moyen.

Au total, 760 652 élèves, dont 47,93 % de filles, étaient concernés par cet examen qui a enregistré cette année une hausse de 55 192 candidats par rapport à la session précédente. À leur sortie des centres d’examen, une grande satisfaction se lisait sur les visages des bambins. Tous les élèves rencontrés à l'issue des épreuves de langue arabe et de mathématiques furent unanimes à dire que les questions étaient «très faciles».

Benghabrit satisfaite du bon déroulement de l’examen

La ministre de l'Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, a donné le coup d'envoi officiel de l’examen de fin du cycle primaire, à partir de la wilaya de Béchar. La ministre, qui a procédé à l’ouverture des plis des épreuves de la matinée, à l’école primaire Daghmi Ahmed du chef-lieu de la wilaya, s’est félicitée des conditions réunies pour le bon déroulement des examens à travers tout le territoire national, avec la contribution de différents secteurs d’activités, des services de la santé et ceux de la gendarmerie et de la sûreté nationales. La ministre a, en marge du coup d’envoi de l’examen, affirmé que «la prochaine rentrée scolaire (2017-2018) s’inscrira dans le cadre de la refonte pédagogique et de la régulation du processus continu et dynamique de l’application de la réforme du système éducatif». «A travers cette refonte, nous voulons une école de qualité qui préserve l’équité et l’égalité des chances à l’ensemble des enfants, pour l’accès à un enseignement de qualité, pertinent, efficient et inclusif», a-t-elle encore indiqué. Elle a également annoncé la tenue prochaine d’une rencontre avec les partenaires sociaux pour l’élaboration de plusieurs documents inhérents à une meilleure prise en charge de l’école algérienne, notamment la mise à jour du règlement intérieur des établissements des trois paliers de l’enseignement.

L.O.Challal