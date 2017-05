Du retard dans l’opération distribution

Par DDK | Il ya 24 minutes | 52 lecture(s)

L’opération de distribution des couffins du Ramadhan, qui se fait à l’approche de chaque mois sacré, a pris cette année dans la wilaya de Tizi-Ouzou du retard.

Cet état des lieux est conforté par le chiffre communiqué par le DAS de la Wilaya, qui chapeaute l’opération en collaboration avec les P/APC. En effet, selon ce dernier, sur l’ensemble de 32 372, seuls 4067 kits alimentaires, ont été distribués. Soit 12% seulement à deux jours du mois sacré prévu à priori pour samedi prochain. Des retards expliqués par cette même direction, qui rejette cela toutefois sur peut-être «la procédure d’achat des produits et de leur mise à disposition par les fournisseurs, aux APC». Ceci dit, avant même, le début de l’opération dans certaines communes, il a été relevé des tensions, au sein de la population, qui dénoncent des «irrégularités» dans les listes établies pour bénéficier de cette aide. À ce propos, le DAS, affirme, que cette année, le nombre de bénéficiaires à baissé. Les raisons, évoqués pour cet état des faits, selon le responsable, sont notamment «le ciblage lors de l’établissement des listes». C'est-à-dire que le choix s’est porté sur les plus nécessiteux, et ils sont déterminés par catégories sociales classées selon la bourse de chacun. Il s’agit des «gens qui bénéficient de l’AFS, à 3000 DA, les handicapés chefs de familles, qui touchent 4000 DA, et ayant des enfants à charge, les DIS, qui touchent 4560 DA, et les faibles retraites inferieures à 10 000DA ainsi que les démunies non assurés», a-t-il révélé. Ce que les citoyens ne semblent pas digérer car selon eux, «celui qui touche 18 000DA, et même 20 000 avec une famille nombreuse doit être aidé». Chose qui n’est pas évidente dans les conditions économiques actuelles du pays. En effet, pour cette année, le DAS a reconnu, que la situation financière des communes à eu un impact négatif sur l’opération, vu que «leurs contributions à nettement baisée comparées à l’année dernière». Sur le total de 153 313 976 DA de crédit accordé à cette opération, la contribution des communes est à seulement «44 millions de DA». S’agissant de la distribution des couffins, l’opération est prise en charge par les APC, qui doivent à leur tour travailler en collaboration avec les comités des villages et des quartiers pour s’assurer que «le couffin arrive vers le citoyen necessiteux». Par ailleurs, toujours pour l’occasion du Mois de Ramadan, plusieurs restaurant dits «Rahma », vont être ouverts aux citoyens, «sans distinctions, qu’ils soient DSF, migrants ou autres de passage», a-t-on appris. Le nombre de ces établissements sera de 42 cette année, si toutefois, l’autorisation est accordée à l’ensemble des demandes effectuées. À priori, selon le DAS, cela va être le cas, mais pour l’heure, seul 17 ont eu l’autorisation d’ouverture au premier jour du mois du Jeûne. Les 25 restants, doivent attendre les rapports «des visites de conformité», sur l’hygiène, la sécurité et l’espace entre autres.

Kamela Haddoum.