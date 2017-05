Débrayage des travailleurs du CARRAVIC

Par DDK | Il ya 24 minutes | 53 lecture(s)

Les travailleurs du complexe avicole public (CARRAVIC), sis dans la commune d’El-Esnam, à l’Est du chef-lieu de la wilaya, ont observé, hier, deux heures d’arrêt de travail, pour réclamer le virement de leurs paies.

Ce débrayage a été suivi d’un sit-in devant le siège de leur administration. Selon les protestataires, la direction générale du complexe accuse un retard de plusieurs jours dans le virement des salaires des travailleurs. Ils affirment aussi qu’ «aucun motif expliquant ce retard n’a été fourni par l’administration». Selon le coordinateur de la section UGTA-CARRAVIC, M. Zane Abdellah, les travailleurs ont tenu à exprimer leur ras le bol suite à ce retard qui perdure. «Le complexe n’a aucune difficulté économique, au contraire il est l’un des rares établissements publics à afficher des indices positifs. Donc, nous ne voyons aucune contrainte pour le versement de nos salaires. L’administration ne communique malheureusement pas et notre complexe est géré à distance de Bouira !», a-t-il affirmé. Selon notre interlocuteur, une plate-forme de revendications a été déposée auprès du président directeur général, où les travailleurs ont avancé plusieurs points, à l’image de l’augmentation des salaires, l’amélioration des conditions de travail, ainsi que la reconnaissance officielle de la section syndicale UGTA, comme partenaire social : «Depuis son installation, le nouveau P/DG n’a pas daigné nous recevoir ou répondre à nos doléances. Pire encore, dans certaines unités, les syndicalistes subissent des pressions de la part de l’administration, ce qui les empêche d’exercer leur droit syndical. Les relations de travail ne cessent de se dégrader et nous réclamons des solutions concrètes à nos préoccupations légitimes», précise encore le syndicaliste qui affirme, aussi, que les unités de production d’Aïn-Laloui (wilaya de Bouira), de Draâ Ben Khedda et de Taboukart (wilaya de Tizi-Ouzou) ont été paralysées par ce mouvement de grève. Contacté pour avoir sa version des faits, le directeur de l’unité d’El-Esnam, M. Demmouche Rachid, a tenu à rassurer ses salariés. Selon-lui, le retard enregistré dans le virement des paies pour ce mois «est dû à l’importante opération de fusion-absorption, opérée au début du mois entre le complexe CARRAVIC d’El-Esnam et celui d’AVIB d’Aïn-Bessem». «C’est une opération compliquée qui nécessite beaucoup de temps et de démarches, car il y a des comptes bancaires à jumeler et des unités aussi, donc, le nouveau P/DG travaille à pied d’œuvre, pour accomplir l’ensemble des démarches dans les plus brefs délais, et verser au moins les salaires de nos travailleurs avant le début du mois de Ramadhan» a-t-il précisé. À propos des pressions qui auraient été exercées sur les syndicalistes du complexe, le même responsable rejettera en bloc les déclarations des travailleurs à ce sujet, en affirmant que ‘’le droit syndical reste garanti au niveau du complexe’’. «Les travailleurs auront toujours le droit de s’organiser conformément aux textes et lois du travail», a-t-il conclu.

Oussama Khitouche