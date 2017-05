Plan de sécurité spécial Ramadhan

Par DDK | Il ya 35 minutes | 16 lecture(s)

Un dispositif sécuritaire spécial ramadhan sera mis en place, dès aujourd’hui, par les services de la sûreté de wilaya de Béjaïa.

Plus de 1100 policiers seront mobilisés à cet effet ; au niveau des espaces publics, des aires de jeux et manèges, des mosquées, des centres commerciaux et de tous les endroits fortement fréquentés par les citoyens, indique la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Bejaia dans un communiqué. La même source précise que «la présence policière sera renforcée durant ce mois, notamment après le f’tour, au niveau des stations de bus, des gares routières et ferroviaires, des mosquées, des marchés et des institutions publiques». Parallèlement, une campagne de sensibilisation pour prévenir les accidents de la route sera mise en branle par la sûreté de wilaya, et ce à travers la distribution de dépliants aux usagers de la route.

F.A.B.