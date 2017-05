L’auteur d’une tentative de parricide arrêté

Par DDK | Il ya 34 minutes | 17 lecture(s)

Un trentenaire, présumé auteur d’une tentative de meurtre perpétrée à l’encontre de son père, âgé de 67 ans, a été interpellé, dernièrement, par les éléments de la première sûreté urbaine, au niveau de la cité Sidi Ali Lebhar, dans la banlieue de la ville de Bejaia, a-t-on appris, hier, de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L’intervention rapide des éléments de la police, suite à un appel reçu au 48-15, vers 4h20, faisant état d’une dispute à l’intérieur d’une maison au niveau de la rue «Frères Amrane», a permis de sauver la vie de la personne agressée. En effet, le mis en cause dans cette affaire a asséné trois coups de couteau à son père au niveau de son ventre. La présence rapide de la police sur les lieux a permis le transfert en urgence de la victime vers l’hôpital, où a elle subi une intervention chirurgicale. Ses jours sont hors de danger. Lors de son interrogatoire, l’individu arrêté a reconnu s’être disputé avec son père et l’avoir agressé suite à des problèmes familiaux. Quant à la victime, elle a avoué que son fils avait l’habitude de la frapper, mais il ne voulait pas le dénoncer, par crainte. Néanmoins, cette fois-ci, il a décidé de poursuivre son fils en justice pour tentative de parricide. Le mis cause a été présenté devant les juridictions compétentes et il a été placé sous mandat de dépôt.

Boualem S.