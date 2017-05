Rassemblement de protestation des retraités de l’ANP

Par DDK | Il ya 34 minutes | 22 lecture(s)

Plusieurs dizaines de retraités de l’ANP, issus de plusieurs communes de la wilaya, se sont regroupés, jeudi dernier à la place du centre-ville de Bouira, à l’appel de la coordination nationale des retraités et des radiés de l’ANP.

Des blessés, des handicapés et des membres de familles des soldats de l’ANP tombés au champ d’honneur ont également participé à ce rassemblement. Les protestataires s’estiment lésés et abandonnés. «Notre mouvement mobilise également les veuves, les parents ainsi que les enfants des éléments de l’ANP tombés en martyrs au cours de la lutte anti-terroriste. Nous ne réclamons que nos droits les plus légitimes, qui nous garantiront une vie décente, pour nous et nos familles», indique un membre actif de la Coordination nationale des retraités et des radiés de l’ANP. La Coordination revendique, entre autre, la révision à la hausse des pensions de retraite, la revalorisation des primes de blessure, l’octroi des licences de taxi ou cafés pour les retraités de l’ANP, l’accès aux logements sociaux et lots de terrain, la prise en charge médicale de qualité pour les retraités de l’ANP atteints de maladies et autres. À la fin de leur mouvement, une délégation des protestataires s’est rendue au siège du secteur militaire de Bouira, afin de déposer une plateforme de revendications.

Oussama. K.