Le bras de fer continue

Par DDK | Il ya 34 minutes | 18 lecture(s)

«On ne lâchera pas !», scandaient, à tue-tête, les travailleurs du groupe privé Cevital et des citoyens de la région, massés, avant-hier dans la matinée, devant le siège de la wilaya de Béjaïa.

S’étant élancés de leur usine, sise dans l’enceinte même du port de Béjaïa, ces travailleurs, soutenus par des membres d’associations et d’hommes politiques, regroupés dans un comité, ne cachent plus leur crainte « de voir disparaître leur gagne-pain ». Cette menace (supposée ou réelle ?) trouverait, selon eux, son explication «dans le blocage des projets d’investissement du groupe Cevital à Béjaïa», dont, cite-t-on, une usine de trituration de graines oléagineuses et un complexe touristique à Tichy. La direction de l’entreprise Cevital, qui projetterait d’installer une usine de trituration de graines oléagineuses dans l’enceinte même du port, a, à deux reprises, essuyé un niet par la direction de l’entreprise portuaire de Béjaïa, évoquant «l’absence de justification». Pas seulement, indique à la presse le P-dg de l’EPB, «conformément à la nouvelle réglementation relative à l’occupation du domaine portuaire, elle (Cevital, ndlr) ne pouvait pas prétendre à installer son unité à l’intérieur du port.» Mais les représentants des travailleurs de Cevital ne l’entendent pas de cette oreille, arguant que «des autorisations ont été délivrées ces derniers jours pour la réalisation du même type d’unités de trituration de graines oléagineuses ailleurs», à savoir à Jijel et Oran. Est-ce une volonté délibérée de bloquer tout investissement porteur de richesses dans la wilaya de Bejaia ? C’est du moins la question que se pose le comité de soutien aux travailleurs de Cevital, né la semaine dernière. Dans une déclaration rendue publique mardi dernier, ledit comité trace sa feuille de route à même, est-il écrit dans leur document «de libérer notre wilaya de ces blocages décidés et de permettre aux travailleurs d’exercer et d’accomplir leur travail dans de bonnes conditions, sans menaces et injures (…)».Quelques membres de ce comité ont été, faut-il le signaler, reçus, jeudi, par le SG de la wilaya de Béjaïa, avec lequel ils se sont entretenus. Ne voulant, désormais, plus rester en marge des événements en chaîne dans l’enceinte même de leur entreprise, la section syndicale et le comité de participation de l’entreprise portuaire de Béjaïa (Ugta) notent, pour leur part, dans une déclaration remise à notre journal, qu’ils «ne céderont pas (…) aux attaques mensongères et aux tentatives de déstabilisation de notre port qui est le poumon économique de Béjaïa et du pays».

Dalil S.