Fin de cavale pour le terroriste Abou Yahia

Un dangereux terroriste a été abattu, tôt dans la matinée d’avant-hier, au niveau du village Alma, commune de Chellata, à Akbou, dans une embuscade tendue par un groupe d'intervention spécial de l'ANP.

Ledit groupe d’intervention des forces spéciales, dépêché spécialement d’Alger, selon notre source, pistait le terroriste depuis plus d’un mois, avant de mettre en branle une stratégie qui a finalement donné ses fruits. Le dénommé L Farid, la quarantaine, était connu sous le sobriquet d’Abdelwahab Abou Yahia. Cette opération ciblée a permis également aux forces de l’ANP de récupérer un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et une quantité de munitions. Nous apprenons par ailleurs que des opérations de l'armée sont toujours en cours dans les régions d'Amalou, Ighil Ali, les hauteurs de Chellata et dans l'Akfadou. La mise hors d’état de nuire de ce terroriste intervient quelques jours après le double attentat déjoué, à Remila, dans la commune de Sidi Aïch, grâce à la vigilance des citoyens et l’intervention rapide des éléments de l’ANP et de la gendarmerie nationale. Ces derniers ont, pour rappel, désamorcé deux bombes, déposées sur la RN26 par des terroristes. Par ailleurs, dans la soirée du mardi 26 avril dernier, vers 20h30, les forces de l’ANP avaient éliminé un terroriste qui s’apprêtait à s’approvisionner en produits alimentaires dans une supérette située au bord de la route nationale n°12, à hauteur du village Kebouche, à la sortie Ouest du chef-lieu de la daïra d’Adekar. Cet élément, appartenant à un groupe islamiste armé qui écume toujours le vaste massif forestier d’Akfadou, a été mis hors d’état de nuire à l’issue d’une embuscade tendue par un contingent de soldats de l’ANP aux abords de ce tronçon reliant Adekar à Yakouren. Cette offensive militaire avait, en outre, permis de récupérer une arme de type kalachnikov. Au menu de la feuille de route sécuritaire mise en branle par l’ANP figurait, juste après la découverte des deux bombes dans la localité de Remila, un vaste ratissage. En effet, des centaines de militaires et des hommes des forces spéciales ont mené l’opération. Les forces de l’ANP ont ciblé, notamment, les massifs boisés de Tifra, jouxtant les maquis de la commune de Tinebdar et ceux de la commune d’Adekar. La vaste opération militaire a été enclenchée par l’ANP dans le massif forestier de Sidi Aïch qui s’étend de la localité de Remila à la région de Tifra. Un relief accidenté passé au peigne fin. Par ailleurs, le dispositif sécuritaire a été renforcé ces derniers jours dans la wilaya de Béjaïa et ses environs. Outre les ratissages que mènent les éléments de l’armée nationale populaire, les dispositifs de la police et de la gendarmerie ont été renforcés par des barrages et des points de contrôle.

T. Mustapha