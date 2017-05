Dix blessés dans un carambolage à Bouderbala

Par DDK | Il ya 35 minutes | 16 lecture(s)

Le tronçon de l’autoroute Est - Ouest, reliant Alger à Bouira, a été, jeudi dernier, le théâtre d’un tragique carambolage, survenu vers 10h à hauteur de la commune de Bouderbala, au nord de Bouira.

Selon la gendarmerie, l’accident, qui a impliqué quatre véhicules touristiques, deux bus de transport de voyageurs et un camion semi-remorque, a fait 10 blessés. C’est une collision entre les deux bus qui a occasionné ce carambolage lequel a nécessité le déploiement de moyens importants pour l'intervention. Les éléments de la protection civile ont été mobilisés pour évacuer les blessés vers les urgences de l'hôpital de Lakhdaria, et une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de cet accident. À noter que les véhicules impliqués dans ce carambolage ont subi des dommages divers et l’autoroute Est-Ouest a été fermée à la circulation pendant plusieurs heures.

O. K.