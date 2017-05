La protection civile appelle à la prudence

Par DDK | Il ya 34 minutes | 15 lecture(s)

Afin d'éviter les accidents de la route, les incidents domestiques et les intoxications alimentaires, les services de la protection civile appellent les citoyens à faire preuve de prudence durant le mois de Ramadhan.

En effet, les automobilistes et usagers de la route sont priés de faire preuve de prudence et d’éviter l'empressement, parallèlement à la fatigue cumulée durant la journée. Ces facteurs constituent les principales causes d'accidents au cours du mois de Ramadhan, rappellent lesdits services. Les chauffeurs de bus, taxis et camions, qui assurent les dessertes de longues distances, sont notamment interpellés dans ce contexte. En outre, les intoxications alimentaires sont citées par la Protection civile qui relève que celles-ci sont souvent fréquentes pendant ce mois sacré et durant la saison estivale. À rappeler que ces intoxications sont souvent provoquées par le non-respect des conditions de conservation des denrées alimentaires (notamment la chaîne de froid), la vente sur la voie publique et l’exposition au soleil. Par ailleurs, et afin d'assurer la sécurité dans les différentes structures publiques durant ce mois, les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont mobilisé plus de 6 000 policiers. Selon la cellule de communication et des relations publiques (CCRP) de la même wilaya, il s'agit des marchés, des centres commerciaux, des gares de transport urbain, du métro, du tramway, ainsi que des mosquées. «Des mesures prises se axant sur l'intensification des patrouilles pédestres, chargées de l'organisation du trafic routier, avec le souci de réduire le nombre d'accidents de la route dans les divers tronçons, y compris les autoroutes, notamment avant la rupture du jeûne, ont été prises», a indiqué la CCRP. Les mesures portent également sur le renforcement des patrouilles motorisées au niveau des grands axes des autoroutes est - ouest, appuyées par des brigades de sécurité routière et dotées de radars 24h/24 au niveau des autoroutes. «Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger mèneront, en coordination avec les autorités locales et partenaires concernés, des opérations visant l'interdiction de l'occupation illégale de la voie publique par des marchands ambulants et vendeurs à la sauvette", a ajouté la même source.

S Saïdj.