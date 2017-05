Clôture du cycle à Boumerdès

Par DDK | Il ya 51 minutes | 82 lecture(s)

Les enseignants chercheurs, recrutés à l’université M’Hamed Bougara de Boumerdès au titre de l’année universitaire en cours, et ayant poursuivi un cycle de formation s’étalant du 22 novembre 2016 au 25 avril 2017, ont été conviés, en fin de semaine dernière à une cérémonie de clôture de la formation et de remise d’attestations au niveau de la bibliothèque centrale.

La rencontre a été rehaussée par la présence, en plus des 57 heureux enseignants nouvellement recrutés, de l’encadrement administratif de l’université, des enseignants formateurs et de la coordinatrice de la cellule de formation. Tout en remerciant de vive voix l’équipe de formateurs des efforts consentis tout au long des cinq mois qu’a duré la formation, le premier responsable de l’université de Boumerdès a, lors de son allocution, exhorté l’ensemble des enseignants à se mettre au diapason de ce qui se fait dans le domaine scientifique à travers le monde. «Il faut savoir que le métier d’enseignant est difficile. Enseigner ne se résume pas seulement à donner des cours en neuf heures. C’est une grande responsabilité. En tous cas, le contact et l’expérience s’acquièrent. Restez en contact avec vos collègues. Aussi, il ne faut pas hésiter à chercher à être au courant de ce qui se fait ailleurs en matière d’enseignement universitaire et à actualiser vos connaissances. Pensez également à mettre vos cours en ligne pour qu’on s’en serve comme support. Dès l’année prochaine, nous pensons par ailleurs à passer à la formation de qualité et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication», dira t-il à l’adresse des enseignants présents, tout en annonçant au passage que les doctorants sont à l’avenir prioritaires dans les sorties à l’étranger pour d’éventuels séjours de formation académique. Invité à donner une appréciation au sujet de cette modalité d’accompagnement pédagogique de l’enseignant chercheur nouvellement recruté, un d’entre ces dernier dira : «Cette formation a été très bénéfique pour nous. Elle nous a permis d’abord de se connaître en tant qu’enseignants nouvellement recrutés. Elle nous a permis, en sus, d’entrer en contact avec les anciens enseignants et de travailler dans une atmosphère agréable. Je croie d’ailleurs que notre université est capable de mener à bien ce genre d’initiative initiée par le ministère de tutelle. De plus, personnellement, étant issu de l’ancien régime d’enseignement universitaire, cet accompagnement pédagogique a non seulement consolidé ma formation mais m’a aussi permis de me familiariser avec les notions du LMD. Je pense qu’il faudrait élargir ce programme de formation pour toucher les autres enseignants n’ayant pas bénéficié de cette mesure d’accompagnement pédagogique bénéfique à plus d’un titre. À mon sens, la formation des autres collègues permettra de dépasser facilement certaines faux-fuyants et résistances inutiles et stériles qui s’invitent de temps à autre chez les membres des équipes de formation.»

