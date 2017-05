Ouverture d’un marché de voitures

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Tout comme la commune de Bechloul, à 21 km à l’est du chef-lieu de Bouira, celle de Bordj-Okhriss, sise à 50 km au Sud du chef-lieu de la même wilaya vient d’ouvrir son propre marché de voitures d’occasion, et ce, suite à une demande massive des citoyens du sud de la wilaya.

C’est ainsi que ce marché de véhicules d’occasion a été inauguré, jeudi dernier dans ladite localité, au niveau d’un espace situé à proximité de l’entrée Ouest de la même commune, en contre-haut de la RN20. Pendant une virée sur les lieux, il nous a été donné de constater que plusieurs automobilistes avaient déjà fait le déplacement des daïras environnantes. «Il faut un peu de temps pour que tout le monde soit au courant de l’ouverture de ce marché d’automobiles. Ce marché deviendra très attractif et important. J’ai constaté que les gens qui viennent ne se déplacent pas pour rien», pense un revendeur de voitures venu de Mesdour, une localité limitrophe. Par ailleurs, l’on a constaté que les tarifs pratiqués par les vendeurs de véhicules sont loin d’être intéressants aux yeux des éventuels acheteurs, lesquels trouvent les prix excessifs. De facto, un nombre très minime de transactions ont été effectuées au premier jour de l’ouverture. Interrogé à ce sujet, le gérant de cette aire de négoce, espère que ce marché de voitures d’occasions attirera encore plus d’acheteurs et de vendeurs. L’un des aléas de ce marché, serait ces intermédiaires solidaires, qui augmentent leur prix dans l’attente d’un acheteur novice qui pointerait, et pour qui le véhicule serait cédé au premier rajout sur le prix.

Aziz C.