Deux morts et trois blessés

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu, hier dans l’après-midi, sur le CW12 près de la commune de Dirrah, à l’extrême sud de la wilaya de Bouira.

Selon une source locale, il s’agit d’un véhicule utilitaire de type ‘’Toyota’’ qui s’est renversé suite à une perte de contrôle du conducteur. La même source informe que le véhicule appartient à une entreprise de télécommunication privée et les cinq victimes effectuaient une mission d’entretien des antennes de télécommunication sur les hauteurs de la commune de Dirrah. Les victimes, âgées entre 17 et 54 ans, ont été évacuées à l’hôpital de Sour El-Ghozlane par les éléments de la Protection civile. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale, pour déterminer les causes exactes de ce drame.

O. K.