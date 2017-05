Deux sexagénaires dealers de drogue arrêtés

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Un dangereux trafiquant de drogue et de stupéfiants a été arrêté, le weekend dernier, par la police judiciaire à Bouira, et une quantité de 579 comprimés de psychotropes a été saisie, selon un communiqué divulgué par la sûreté de la wilaya de Bouira.

Le même communiqué précise qu’il s’agit d’un homme âgé de 65 ans, répondant aux initiales Z. A, qui a été appréhendé en plein centre-ville de Bouira, suite à des renseignements de la Police. Ce dernier a été arrêté en possession de 5 comprimés de psychotropes du type ARTANE 05 MG, de fabrication française et une somme d’argent de 25 595 DA. Après perquisition à son domicile, les enquêteurs de la Police ont retrouvé une autre quantité de drogue, de 574 comprimés prêts à la vente. «Après sa présentation au procurer de la république, le vieux dealer a été placé en détention provisoire en attendant les conclusions de l’enquête», souligne le communiqué de la Police, qui ajoute qu’un autre dealer de drogue a été aussi arrêté au cours de la semaine dernière, au niveau de la gare routière de Bouira, en possession de 56 comprimés de drogue. Originaire de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya, et répondant aux initiales A.A, le dealeur est âgé de 69 ans. D’après la cellule de communication de la Police, le dealeur a avoué, au cours de son audition, qu’il s’approvisionnait régulièrement d’Alger et qu’il vendait sa ‘’marchandise’’ à Sour El-Ghozlane. Ce dernier a été placé en détention provisoire par le procureur de la République.

O. K.