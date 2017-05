Les 2 039 dossiers enfin à la CNR

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Les centaines d’employés du secteur de l’éducation ayant prétendu à la retraite dans la wilaya de Béjaïa peuvent enfin souffler. Leurs dossiers retenus à la direction de l’éducation ont été enfin transférés à la CNR pour traitement.

«Pas moins de 2 039 dossiers de départ à la retraite, des travailleurs de l’éducation à Béjaïa sont enfin déposés sur les bureaux de l’agence locale de la caisse nationale des retraites (CNR)», confirment en effet d’une même voix syndicats et responsables, au niveau de la Direction de l’éducation de la wilaya de Bejaia. «L’heure est désormais au traitement de ces dossiers par les services de la CNR locale», affirment, soulagés, plusieurs travailleurs concernés. Ainsi, les 2 039 dossiers de demande de retraite sont en passe d’être avalisés par la CNR de Béjaïa. Ce dénouement fait suite à de nombreuses pressions exercées par les syndicats et les concernés, mais aussi par les responsables de la DE. Pour rappel, le premier responsable du secteur à Bejaïa dira à ce sujet, lors de son dernier point de presse, que «des correspondances ont été transmises, par ses services, à la caisse des retraites et au ministère de l’Éducation et même au ministère de l’Intérieur par le wali, en plus d’une réunion tenue sous la présidence du wali». Il dira que «Béjaïa n’est pas la seule wilaya à avoir ce problème». À noter qu’à l’échelle nationale, ils sont des milliers à être dans la même situation dans 19 Directions de l’éducation. Ainsi, la situation des fonctionnaires, qui ont formulé des demandes de départ à la retraite anticipée sans condition d’âge, conformément à la loi se voient soulagés. Depuis l’adoption de la loi 16-15 du 31 décembre 2016, modifiant et complétant la loi 83-12 relative à la retraite et qui est entrée en vigueur début janvier 2017, annulant la retraite proportionnelle, un engouement sans précédent des candidats à l’allocation de retraite a été constaté. Et le «retard» dans le traitement de ces dossiers a soulevé un tollé général chez les travailleurs de ce secteur.

T. Mustapha.