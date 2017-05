Le Snapap appelle à la grève

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

En application des décisions prises lors des assemblées générales, tenues du 14 au 15 du mois courant par les syndicats des résidences universitaires durant lesquelles il a été décidé d’organiser des grèves cycliques, la fédération du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du syndicat Snapap appelle, dans une déclaration datée d’hier, à une grève de 3 jours à partir d’aujourd’hui.

Pour la matinée d’aujourd’hui, le syndicat compte organiser un rassemblement au niveau du campus d’Aboudaou, alors que la journée de demain sera réservée à un autre rassemblement devant la bibliothèque centrale du campus de Targa Ouzemmour. Pour le troisième jour de grève, il est prévu une marche à partir de la résidence 1000 lits, suivie d’un sit-in devant le siège de la direction des œuvres universitaires. Selon la déclaration publiée à cet effet, le syndicat avance «que la situation devient de plus en plus grave du moment que l’administration ne cesse d’intimider les cadres syndicaux, faisant montre d’une mauvaise foi». Le syndicat menace de recourir à des actions plus corsées, devant «l’acharnement et à la soude oreille des autorités compétentes», menace-t-on.

A Gana.