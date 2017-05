80 brigades de contrôle mobilisées

Par DDK | Il ya 57 minutes | 84 lecture(s)

Pas moins de 80 brigades, dont 36 de contrôle de la qualité des produits et des prix, sont mobilisées par la direction du commerce de Tizi-Ouzou durant ce mois de Ramadhan, a indiqué, hier, le responsable du secteur.

Ce dispositif spécial vise aussi à lutter contre la spéculation sous toutes ses formes, et à réprimer les pratiques commerciales illégales, répandues notamment durant le mois de Ramadhan. S’agissant de la hausse des prix, le même responsable dira que «le consommateur, premier acteur économique, lui seul peut augmenter ou baisser les prix». Ainsi, ce programme spécial est mis en place pour protéger la santé et le pouvoir d’achat du consommateur. Les restaurants, les cafés et les crémeries… seront soumis à un contrôle régulier. «Aujourd’hui, nous disposons d’un matériel sophistiqué qui pourra détecter les infractions commises par le commerçant, notamment en matière de normes d’hygiène, dont le degré de la chaîne de froid», précise le même responsable. Pour rappel, la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou a organisé, du 14 au 20, une caravane de sensibilisation sur les intoxications alimentaires, sous le thème «Les intoxications alimentaires, le défis de tous, soyez vigilants lors de la préparation des repas des fêtes!». Cette caravane avait sillonné plusieurs localités de Tizi-Ouzou, dont Azazga, Larbaâ Nath Irathen, Draâ El Mizan. Dans cette même optique, une journée de formation au profit des gérants de salles de fête s’est également tenue au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.

Nadia Rahab