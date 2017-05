L’opération suit son cours

Par DDK | Il ya 56 minutes | 77 lecture(s)

La solidarité avec les plus démunis à l’occasion du mois de Ramadhan est ancrée dans la société et les institutions. Dès l’approche du mois de carême, les institutions publiques (DAS, ADS…), les assemblées élus, les entrepreneurs privés, les associations caritatives, les croissant rouge algérien et des bienfaiteurs se mobilisent pour voler au secours des catégories défavorisées et nécessiteuses en ces temps difficiles, marqués par la cherté de la vie et la dégradation du pouvoir d’achat.

La solidarité en faveur des démunis dans la wilaya de Béjaïa se manifeste sous plusieurs formes. Il y a d’abord la traditionnelle distribution des couffins alimentaires. Cette année, les services de la direction de l’action sociale de la wilaya ont recensé pas mois de 24 853 familles nécessiteuses qui recevront des couffins alimentaires contenant des produits de première nécessité (semoule, huile, sucre cristallisé, café moulu, lait en poudre, légumes secs, pâtes…). A cet effet, une enveloppe financière de 12 000 000,00 DA a été allouée par cette institution relevant du ministère de la Solidarité. De leur part, les APC et l’APW ont puisé dans leurs budgets pour contribuer à cette opération de solidarité. A noter que la DAS de Béjaïa a déjà transmis aux APC leurs quotas de colis alimentaires pour les distribuer aux familles nécessiteuses recensées.

L’APC de Béjaïa prend en charge 3 887 familles démunies

Considérée comme l’une des plus riches APC de la wilaya, la commune de Béjaïa s’est engagée à aider, durant ce mois de Ramadhan, quelque 3 887 familles démunies, recensées au niveau de son bureau de l’action sociale. Des colis alimentaires d’une valeur de 5 000 DA chacun seront distribués aux familles nécessiteuses. «La distribution suit son cours», selon les responsables chargés de l’opération. Un total de 2 476 couffins a déjà été distribué, a-t-on souligné. Par ailleurs, la commune de Béjaia a ouvert cette année un nouveau restaurant El Rahma au niveau de la cantine de l’école primaire Ibn Rochd, sise au centre-ville (Lekhmis). Il y est prévu la distribution de 450 repas par jour aux nécessiteux et aux personnes de passage. Le nombre de repas qui y seront servis d’ici la fin du mois de jeûne est estimé à 13 500. En plus des familles aux faibles revenus, les handicapés et les personnes âgées sont également pris en charge par l’APC de Bejaia durant ce mois de Ramadhan. 1 266 handicapés et 497 personnes âgées bénéficieront d’une aide financière de 5 000 DA. 160 non-voyants bénéficieront de 7 000 DA chacun. Pour sa part, la direction des affaires religieuses de Béjaïa a procédé à la distribution de mandats de 7 000 DA chacun à 2 852 familles démunies. Ces aides financières, d’un montant global de 19 964 000,00 DA, ont été puisées du fonds de la Zakat. Une autre enveloppe financière de l’ordre de 10 000 000 DA a été réservée par la même direction à l’acquisition de colis alimentaire au profit de 2 000 autres familles démunies.

Le nombre des restaurants Rahma en nette diminution

Nous avons constaté, cette année, moins de banderoles annonçant un restaurant Rahma, dans la wilaya, en comparaison des années précédentes. Ceci nous a poussés à prendre attache avec les services de la direction de l’action sociale pour en savoir plus. Joint par téléphone, Monsieur Tabti, cadre au niveau de cette institution étatique, nous dira que 20 autorisations ont été délivrées pour l’ouverture de restaurants Rahma, mais que certains n’ouvriront que dans les prochains jours. Les restaurants seront ouverts dans plusieurs communes de la wilaya : Tichy, Souk El Tenine, Draâ El caïd, Seddouk et le chef-lieu. Néanmoins, le nombre demeure inférieur à celui de l’année dernière. En effet, en 2016, dès la première semaine du Ramadhan, 28 restaurants étaient déjà ouverts, avant d’atteindre après quelques jours le nombre 32. Concernant les couffins du Ramadhan, notre interlocuteur dira que les services de la direction de l’action sociale, en collaboration avec la direction des affaires religieuses, la direction de l’administration locale, le croissant rouge et les bienfaiteurs privés, ont procédé à la distribution de plus de 25 630 couffins. L’opération a été clôturée trois ou quatre jours avant le début du mois de carême. Il ne reste, selon lui, que l’acheminement desdits couffins par les services des APC et des daïras jusqu’aux bénéficiaires. Notre interlocuteur soulignera toutefois que la grève des employés communaux retardera, assurément, cette opération.

Boualem S et A Gana.