Hattab inspecte les restos… du cœur

Par DDK | Il ya 57 minutes | 100 lecture(s)

Pour veiller au bon déroulement de l’opération de solidarité ramadhanesque en faveur des démunis, le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, a effectué, avant-hier, une visite d’inspection sur le terrain.

Il s’est rendu au niveau de quelques restaurants El Rahma, ouverts dans la commune de Béjaïa pour servir des repas chauds aux personnes nécessiteuses. Lors de cette sortie d’inspection, le wali, soulignant que l’Etat a consacré des sommes faramineuses à l’opération, a instruit le chef de daïra et le P/APC de Béjaïa, «afin d’assurer les conditions d’hygiène et le contrôle quotidien des repas servis, et de veiller à ce que les repas soient complets et nutritifs», a indiqué la cellule de communication de la wilaya. A noter que l’enveloppe financière globale dégagée pour financer cette opération de solidarité ramadhanesque dans la wilaya de Bejaia est de 132 598 300, 00 DA, dont 12 000 000,00 DA ont été puisés du budget de wilaya et 12 000 000,00 DA accordés par le ministère de la Solidarité nationale, a-t-on précisé. Le chef de l’exécutif a demandé aux responsables desdits restaurants, de prendre en considération les deux aspects, qualitatif et quantitatif, tout en exigeant d’eux «de conserver un plat témoin aux fins de contrôle», a affirmé notre source. Par ailleurs, et dans un souci d’assurer une bonne prise en charge aux nécessiteux et les accueillir dans des conditions dignes, le wali Mohamed Hattab a instruit le chef de daïra de Béjaïa «de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer les structures et les services mobilisés en moyen matériels et humains et de sensibiliser les agents bénévoles en charge de cette opération à adopter un comportement exemplaire à l’égard des personnes qu’ils serviront», a souligné la même source. Le nombre de restaurants réquisitionnés à travers la wilaya de Béjaïa pour ce mois de Ramadhan s’élève à 60, selon la chargée de communication de la wilaya. Ils s’ajoutent aux autres restaurants El Rahma qu’ont l’habitude de prendre en charge des bienfaiteurs et des associations caritatives durant ce mois de jeûne. Concernant le nombre des sites de stockage de denrées alimentaires recensés pour le besoin de cette opération de solidarité, il s’élève aussi à 60, a-t-on informé. Les services de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, relevant de la direction du commerce, procèdent au contrôle périodique de ces produits, pour veiller au respect de la date de péremption et de la qualité de ces produits, a-t-on rassuré. Le nombre de familles démunies recensées cette année à Béjaïa est de 24 853. Un total de 25 630 kits alimentaires sera distribué aux familles nécessiteuses, a déclaré la cellule de communication de la wilaya, tout en soulignant que le montant de chaque couffin de Ramadhan est de 5000 DA.

Boualem S.