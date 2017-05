Arrestations à l’aéroport Abane Ramdane

Par DDK | Il ya 56 minutes | 136 lecture(s)

Les éléments de la police aux frontières (PAF) de l’aéroport international Soummam – Abane Ramdane de Béjaïa ont arrêté, ces derniers jours, un jeune de 20 ans, qui tentait de quitter le territoire national avec de faux papiers, a-t-on appris de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

Le mis en cause dans cette affaire, originaire de Béjaïa, avait sur lui un passeport et une carte d’identité falsifiés, a affirmé notre source. Le contrôle minutieux auquel cet individu a été soumis a permis à la PAF de récupérer d’autres faux documents qu’il détenait. Notre source n’a pas précisé la nature de ces autres faux papiers retrouvés sur ce jeune faussaire. Ce dernier a été présenté devant les juridictions compétentes pour le délit de faux et usage de faux. Par ailleurs, un autre individu, âgé de 41 ans, a été arrêté par les mêmes services pour détention de kif traité. Le mis en cause a été interpellé lors de l’opération du contrôle routinier, alors qu’il s’apprêtait à entrer à l’aéroport de Bejaia, pour prendre un vol vers une autre wilaya du pays, a déclaré notre source. Cet individu a été présenté devant le procureur de la République auprès du tribunal de Béjaïa et est poursuivi pour «détention de kif traité».

Boualem S.