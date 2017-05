Six dealers, dont une femme, arrêtés

Par DDK | Il ya 57 minutes | 81 lecture(s)

Les éléments de la police judiciaire locale ont arrêté, la semaine dernière, six dealers impliqués dans deux affaires distinctes, dans la commune d’Ouled Moussa, au sud-ouest du chef-lieu de Boumerdès.

C'est ce qu’indique un communiqué de la sûreté de la wilaya, envoyé hier à la presse locale. La première affaire a été traitée, suite au renforcement de la surveillance policière, sur la base de renseignements précis. Lors de la fouille d'un bus, venant de Boudouaou, les policiers ont arrêté un suspect, âgé de 27 ans, accompagné d'une femme de 29 ans, en possession de 300 comprimés de psychotropes. Soumis à un interrogatoire, les deux individus ont avoué qu'ils étaient en relation avec deux autres individus qui les pourvoyaient, à intervalles réguliers, de quantités de stupéfiants. Ces deux autres dealers, M.S et M.A, âgés de 30 et 32 ans, seront à leur tour rapidement arrêtés. Sur ordre du magistrat instructeur du tribunal de Boudouaou, les quatre prévenus viennent d'être placés sous mandat de dépôt. La deuxième affaire concerne deux autres dealers, arrêtés eux aussi sur la base d'indices précis, au niveau de la même localité, après l'immobilisation de leur motocyclette. Ils étaient en possession de deux plaquettes de kif traité. Les dossiers de ces deux inculpés, répondant aux initiales D.G et K.A, respectivement âgés de 26 et 34 ans, ont été envoyés aux instances judiciaires concernées pour un examen approfondi de leur cas, a conclu le communiqué de la sûreté de la wilaya.

Salim Haddou.