Rassemblement et grève des travailleurs

La fédération Snapap de la wilaya de Béjaïa du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a organisé, hier au campus Aboudaou, un rassemblement de protestation des travailleurs des œuvres universitaires.

À travers cette action, les adhérents à ce syndicat exigent «la réintégration des deux syndicalistes suspendus». Ils dénoncent, par la même, «l’administration qui continue à ignorer les revendications exprimées par les cadres syndicaux et les adhérents Snapap». Hier, sous un soleil de plomb, devant l’entrée principale du campus Aboudaou, les protestataires ont crié «leur désarroi» et dénoncé «le silence de l’administration». A signaler, en outre, que le conseil fédéral du SNAPAP a appelé à une grève de trois jours, à compter d’hier. Par ailleurs, un autre rassemblement aura lieu aujourd’hui mardi devant la bibliothèque centrale de l’Université à Targa Ouzemour. Une action de protestation est également programmée par ce syndicat, demain mercredi, devant la direction des œuvres universitaires de Béjaïa. C’est dire que le torchon brûle toujours entre ce syndicat (ndlr, Snapap) et la direction de l'université de Béjaïa.

T Mustapha.